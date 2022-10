Prognoza pogody na 4 i 5 października

Nad Europą dominuje rozległy wyż, jedynie północna oraz północno-wschodnia Europa znajduje się w zasięgu niżów, z którymi związane są układy frontów atmosferycznych. Wschodnia Polska jest w zasięgu niżu znad Estonii i zachodniej Rosji, zachodnia część kraju zaczyna dostawać się w zasięg klina wyżu znad zachodniej Europy. Pozostajemy w dość chłodnym powietrzu polarnym morskim, jedynie nad zachodnie krańce kraju napływa nieco cieplejsze powietrze. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wolno wzrastać.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie kraju. Wysoko w górach miejscami deszczu ze śniegiem, a w Tatrach śniegu. Temperatura maksymalna od 10 st.C, 12 st.C na południowym wschodzie do 14 st.C, 16 st.C na północnym zachodzie i zachodzie, nieco chłodniej na terenach podgórskich Karpat: od 8 st.C do 10 st.C. Wiatr na zachodzie słaby i umiarkowany, na pozostałym obszarze umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Tatrach i na Babiej Górze zawieje śnieżne.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na krańcach północno-wschodnich duże i tam możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 5 st.C, 7 st.C na południu i wschodzie do 9 st.C na zachodzie i 10 st.C, 11 st.C nad morzem. Chłodniej tylko w kotlinach karpackich od 0 st.C do 2 st.C. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie okresami wzrastające do dużego. Na krańcach północno wschodnich możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 st.C, 17 st.C na wschodzie i północy do 20 st.C, 22 st.C na południowym zachodzie kraju, nieco chłodniej na terenach podgórskich od 10 st.C do 13 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem oraz na obszarach podgórskich porywisty, południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr silny i bardzo silny od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, południowo-zachodni; w Karpatach wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Niewielka możliwość przelotnych opadów deszczu.Temperatura maksymalna 16 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura minimalna 7 st.C. Wiatr przeważnie słaby, zachodni i południowo-zachodni.

W środę w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 18 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.