Prognoza pogody na 4 i 5 października

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna i wschodnia Europa jest jeszcze pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieści się nad północno-zachodnią Rosję. Pozostały obszar kontynentu znajduje się w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Francją. Polska dostanie się na skraj tego wyżu. Z zachodu napłynie do nas chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i nieznacznie wzrośnie.

W środę w Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy kraju, tam prognozowana suma opadów do około 10 mm. Na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 14 st. C w obszarach podgórskich i miejscami na północy do 18 st. C miejscami na południu i południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do około 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. Nad morzem wiatr dość silny i silny, 30-45 km/h, w porywach do 90 km/h, stopniowo słabnący, zachodni. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy na północny zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 8 st. C na wschodzie i południu do 12 st. C na północnym zachodzie i 13 st. C nad morzem; w obszarach podgórskich Karpat miejscami spadek temperatury do 2 st. C, 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. Nad morzem wiatr dość silny, nad ranem w porywach do 75 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

W czwartek na południu i południowym zachodzie kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 10 mm na krańcach północnych. Temperatura maksymalna od 13 st. C, 14 st. C miejscami na północy do 18 st. C, 19 st. C na południu. Wiatr umiarkowany, na północy miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h, a nad morzem do 70 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach możliwe porywy wiatru do 100 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zachodni.

W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura minimalna 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zachodni.