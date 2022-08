Prognoza pogody na 4 i 5 sierpnia

Jak informuje IMGW, wschodnia oraz częściowo centralna i południowa Europa, są w zasięgu słabego i rozległego wyżu znad Rosji. Pozostały obszar Europy znajduje się pod wpływem niżu znad Morza Norweskiego oraz związanych z nim frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu wyżu znad Rosji, jedynie nad zachodnie województwa nasuwa się zatoka niżowa. Z południowego zachodu napływa upalne powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie powoli spadać.

W czwartek bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 27 st. C na północnym wschodzie i Półwyspie Helskim do 30 st. C w centrum i 36 st. C na zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat około 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i wschodnich.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na krańcach północno-zachodnich stopniowo wzrastające do dużego i nad ranem możliwy tam przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 12 st. C, 13 st. C na północnym wschodzie i w dolinach karpackich do 18 st. C w centrum i 21 st. C na krańcach zachodnich oraz lokalnie nad morzem. Wiatr na ogół słaby, południowy i południowo-wschodni.

W piątek we wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, od północnego zachodu wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, także z gradem. W czasie burz prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. C, 23 st. C nad morzem i 25 st. C na Pomorzu Zachodnim do 32 st. C w centrum i 35 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, na zachodzie słaby, zmienny. W czasie burz wiatr silniejszy, w porywach do 85 km/h.

W czwartek w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 30 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 18 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. W piątek zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 32 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni.