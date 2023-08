Prognoza pogody na 4 i 5 sierpnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Północna i basen Morza Śródziemnego będzie w zasięgu rozległego niżu z ośrodkami nad Morzem Norweskim i Włochami. Pozostałe rejony Europy znajdą się w podwyższonym ciśnieniu.

Polska będzie w zasięgu niżu, którego ośrodek przemieszczać się będzie znad południowej Szwecji w kierunku Finlandii. Na krańcach południowo-wschodnich zaznaczy się strefa pofalowanego frontu, a na północy kraju będzie oddziaływał front okluzji. Nad Polską utrzyma się powietrze polarno-morskie. Ciśnienie będzie rosło.

W południe ciśnienie w Warszawie wyniesie 998 hPa i będzie rosło.

Zachmurzenie w piątek będzie umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie i Podkarpaciu. Na południowym wschodzie i na wybrzeżu burze, lokalnie z gradem. Na Pogórzu Karpackim opady do 15 mm, w Bieszczadach podczas burz do 35 mm. Temperatura maksymalna na zachodzie i południu od 21 do 25 st. C, na wschodzie od 24 do 26 st. C. Chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, około 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burzach jego porywy mogą sięgać do 60 km/h.

W nocy na północy kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wybrzeżu przejściowo duże i możliwy przelotny deszcz. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie przeważnie duże i miejscami opady deszczu, na południowym wschodzie także burze, możliwy grad. Na obszarze od Śląska po Lubelszczyznę i Podkarpacie opady okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym i tam prognozowana suma opadów do 40 mm, miejscami na Śląsku do 60 mm. Temperatura minimalna na północy od 11 do 15 st. C, na pozostałym obszarze od 14 do 18 st. C. Na północnym zachodzie i w centrum wiatr słaby, zmienny. Na pozostałym obszarze wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W sobotę zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, przejściowo o natężeniu umiarkowanym lub silnym, postępujące od południa. Prognozowana suma opadów 5 mm do 15 mm, miejscami do 25 mm. Najmniej opadów na Nizinie Szczecińskiej i Ziemi Lubuskiej. Na wschodzie miejscami burze, możliwy grad a suma opadów w obszarze występowania burz do 40 mm. Temperatura maksymalna od 17 do 21 st. C, na wschodzie od 23 do 27 st. C, najcieplej na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu od 28 do 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Nad ranem możliwe opady deszczu. Temperatura minimalna 16 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże, okresami większe przejaśnienia. Opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Suma opadów do 15 mm. Możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna około 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. W czasie burz wiatr porywisty.