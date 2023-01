Prognoza pogody na 4 i 5 stycznia

IMGW informuje, że Europa północna, wschodnia i częściowo środkowa jest w zasięgu niżów z ośrodkami nad Morzem Północnym i Rosją. Pozostałą część kontynentu obejmuje wyż znad Hiszpanii. Polska znajduje się w zasięgu zatoki związanej z niżem nad Morzem Północnym. Z zachodu na wschód przemieszcza się układ frontów atmosferycznych. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

IMGW informuje, że Europa północna, wschodnia i częściowo środkowa jest w zasięgu niżów z ośrodkami nad Morzem Północnym i Rosją. Pozostałą część kontynentu obejmuje wyż znad Hiszpanii. Polska znajduje się w zasięgu zatoki związanej z niżem nad Morzem Północnym. Z zachodu na wschód przemieszcza się układ frontów atmosferycznych. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie spadać.

W środę będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające od zachodu do całkowitego. Postępujące z zachodu na wschód opady deszczu, na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. W szczytowych partiach Sudetów opady śniegu. Bez opadów jedynie na południowym wschodzie kraju. Suma opadów na Pomorzu do około 15 mm. Temperatura maksymalna od 3°C na północnym wschodzie, około 7°C w centrum, do 10°C na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do około 65 km/h, południowo-zachodni i południowy. W Tatrach porywy wiatru do 90 km/h, w Sudetach do 130 km/h i tu wiatr będzie powodował okresami zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże, na południu z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, w obszarach podgórskich i na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem, a lokalnie również mokrego śniegu. W górach opady śniegu. Suma opadów deszczu w północnej połowie kraju do 15-20 mm. Temperatura minimalna od 1°C na północnym wschodzie, około 6°C w centrum, do 8°C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem do 75 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 100 km/h, w Sudetach do 140 km/h, powodujące okresami zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Suma opadów deszczu na południowym wschodzie do 15 mm. Przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach do 15 cm. Temperatura maksymalna od 6°C na północnym wschodzie do 10°C na zachodzie; na Podhalu około 5°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do około 70 km/h, nad morzem do 80 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do około 100 km/h, w Sudetach początkowo do 130 km/h, powodujące okresami zawieje i zamiecie śnieżne.

W Warszaie w środę zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura maksymalna 6°C. Wiatr początkowo słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura minimalna 5°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu. Temperatura maksymalna 9°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, zachodni.