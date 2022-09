Prognoza pogody na 4 i 5 września

Jak informuje IMGW Europa Zachodnia jest pod wpływem głębokiego niżu znad Atlantyku, a pozostała część kontynentu znajduje się w zasięgu wyżów. Polskę obejmuje klin wyżu znad północnej Europy, powoli rozbudowujący się na południe. Przeważający obszar kraju jest w dość chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

W niedzielę zachmurzenie małe lub umiarkowane, na południu oraz na wschodnim wybrzeżu miejscami duże i lokalnie przelotne opady deszczu. Na południu możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 10 mm. Temperatura maksymalna w dzień od 19 st.C do 23 st.C, chłodniej na obszarach podgórskich i na krańcach północnych kraju od 16°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr porywisty.

W nocy zachmurzenie małe lub umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego. Nad Zatoką Gdańską miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w nocy od 7 st.C do 12 st.C, chłodniej na północnym wschodzie kraju od 3 st.C do 6 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, wschodni i północno-wschodni.

W poniedziałek zachmurzenie małe lub umiarkowane, w rejonie Zatoki Gdańskiej i na obszarach podgórskich okresami duże i możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 st.C do 24 st.C, chłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Suwalszczyźnie, Podlasiu oraz lokalnie na obszarach podgórskich od 16 st.C do 18 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, wschodni i północno-wschodni.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 23 st.C. Wiatr na ogół słaby, z kierunków wschodnich. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 9 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W poniedziałek w stolicy słonecznie. Temperatura maksymalna 21 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.