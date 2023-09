Prognoza pogody na 4 i 5 września

Jak podaje IMGW, nad kontynentem dominuje rozległy wyż z centrum nad środkową Europą, jedynie nad północną, południowo-zachodnią oraz południowo-wschodnią częścią kontynentu oddziałują niże z frontami atmosferycznymi. Polska jest pod wpływem wyżu, którego centrum przemieści się znad Niemiec nad zachodnią część naszego kraju. Z północnego zachodu napływa powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hPa i będzie się wahać.

W poniedziałek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie i na zachodzie rozpogodzenia. Na południowym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od około 20 st. C na wybrzeżu i miejscami na południu do 25 st. C na zachodzie kraju; chłodniej w rejonach podgórskich, od 16 st. C do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, na południu, wschodzie i w centrum kraju skręcający na północny. Wysoko w górach, zwłaszcza w Bieszczadach, wiatr w porywach do 60 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, a w centrum i na północnym wschodzie początkowo także duże. Miejscami utworzą się mgły ograniczające widzialność do 500 m, a na Pomorzu i w obniżeniach podgórskich do 200 m. Temperatura minimalna od 7 st. C do 13 st. C, nad morzem do 15 st. C; chłodniej lokalnie w dolinach i kotlinach karpackich, od 4 st. C do 6 st. C. Wiatr słaby, zmienny, na zachodzie i północy kraju z przewagą kierunków południowych. Wysoko w Bieszczadach porywy wiatru do 55 km/h.

We wtorek w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano, głównie na Pomorzu i w obniżeniach podgórskich, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 m, szybko zanikające. Temperatura maksymalna od około 22 st. C na wybrzeżu i miejscami na południu do 27 st. C na zachodzie kraju; w rejonach podgórskich Karpat około 19 st. C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych, na południu kraju skręcający na wschodni.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna około 23 st. C. Wiatr słaby, z kierunków północnych.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad ranem lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna 11 st. C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowo-zachodniego.

We wtorek w stolicy zachmurzenie na ogół małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna około 25 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni.

