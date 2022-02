Prognoza pogody na 4 lutego

Jak podaje IMGW, Europa Południowa oraz częściowo Zachodnia będzie w zasięgu układów wysokiego ciśnienia. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będą niże. Polska będzie w zasięgu zatoki związanej z głębokim, aktywnym niżem nad Morzem Norweskim. Z zachodu na wschód przemieści się front ciepły, pod koniec dnia do granicy zachodniej dotrze front chłodny. Z południowego zachodu będzie napływało ciepłe powietrze polarne morskie. Nastąpi spadek ciśnienia.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

W piątek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na krańcach wschodnich i w rejonach podgórskich opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na pozostałym obszarze głównie opady deszczu. Początkowo na Podkarpaciu opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 0 st. C na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie do 5 st. C w centrum i 8 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych. Na zachodnim wybrzeżu wiatr w porywach do 55 km/h, w Karpatach do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.