Prognoza pogody na 4 marca

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa zachodnia będzie w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Wielką Brytanią, wschodnie i północno-wschodnie rejony Europy, w tym Polska, znajdą się wpływem niżu znad Estonii i związanego z nim frontu atmosferycznego. Do Polski z północy Europy będzie napływało arktyczne powietrze.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa.

W sobotę w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na południu i nad morzem początkowo także deszczu. Temperatura maksymalna od 1 st.C na północnym wschodzie i wschodnim Pomorzu do 5 st.C na Podkarpaciu, w rejonach podgórskich od 0 do 2 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem w porywach od 70 do 85 km/h, na północnym wschodzie do 70 km/h, w głębi kraju do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni. W Tatrach porywy do 65 km/h, w Sudetach do 80 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.