Prognoza pogody na 5 i 6 grudnia

Jak informuje IMGW, nad Europą dominować będą niże wraz z układami frontów atmosferycznych. W zasięgu wyżów znajdują się jedynie częściowo północny wschód i południowy zachód kontynentu. Polska będzie pod wpływem wypełniającego się niżu, którego ośrodek przemieszczać się będzie znad Niemiec nad Polskę oraz związanego z nim okludującego się układu frontów atmosferycznych. Nadal napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hPa i będzie rosnąć.

W niedzielę zachmurzenie duże. Miejscami opady śniegu, a na południu i wybrzeżu również deszczu ze śniegiem, na Dolnym Śląsku także deszczu. Przyrost pokrywy śnieżnej miejscami na północy i południowym wschodzie o około 5 cm. Temperatura maksymalna od -2 st. C na północnym wschodzie, około 1 st. C w centrum, do 4 st. C na południowym zachodzie; w obszarach podgórskich Karpat od -3 st. C do 0 st. C. Wiatr słaby, jedynie na wybrzeżu umiarkowany, z kierunków zmieniających się.

W nocy zachmurzenie duże. Miejscami opady śniegu, na wybrzeżu początkowo także deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura minimalna od -6 st. C na północnym wschodzie, -3 st. C, 0 st. C na przeważającym obszarze, do 1 st. C lokalnie nad morzem. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, okresami porywisty, w północnej połowie kraju wschodni, skręcający na północny, na pozostałym obszarze wiatr zmienny, z przewagą kierunków północnych.

W poniedziałek zachmurzenie duże, na zachodzie z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu, na wschodzie okresami o natężeniu umiarkowanym. Na wschodzie przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, w Bieszczadach o 10 cm. Temperatura maksymalna od -4 st. C na północnym wschodzie do 1 st. C na zachodzie i 2 st. C lokalnie na zachodnim wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie będzie duże i całkowite. Okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie około 0 st. C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie całkowite z opadami śniegu. Temperatura minimalna około -1 st. C. Wiatr słaby, na ogół północno-wschodni. W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie całkowite z opadami śniegu. Temperatura maksymalna około 0 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni i północny.