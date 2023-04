Prognoza pogody na 5 i 6 kwietnia

Jak informuje IMGW, Europa Północna, Centralna i Zachodnia znajduje się pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże. Polska jest w obszarze podwyższonego ciśnienia, ale na krańcach wschodnich zaznacza się zatoka niżu znad Krymu, a na północy kraju na pogodę wpływa lokalny niż znad Bałtyku. Pozostajemy w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i nieznacznie się waha.

W środę w kraju na południowym wschodzie i południu zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2 st. na północy do 6 st. na zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat około -1 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami na zachodzie. Na wschodzie opady śniegu, na Podlasiu nad ranem przechodzące w deszcz ze śniegiem. Wzdłuż wschodniego pogranicza miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 3 cm do 5 cm. Nad morzem i na Pomorzu Zachodnim słabe przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Gdzieniegdzie mgły marznące ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od -5 st. na południowym zachodzie do -1 st. na wschodzie, lokalnie w dolinach karpackich spadek temperatury do -8 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, tylko na zachodzie zmienny. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie zamiecie śnieżne.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie kraju. We wschodniej połowie kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na północnym wschodzie i wschodzie przechodzące w opady deszczu. Lokalnie na wschodzie możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Okresami opady będą miały natężenie umiarkowane. W Karpatach i na Podkarpaciu suma opadów od 20 mm do 25 mm, na Podlasiu, Lubelszczyźnie i w woj. świętokrzyskim od 12 mm do 17 mm. W rejonach podgórskich województwa małopolskiego i podkarpackiego przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm, w Karpatach o 20 cm. We wschodniej połowie kraju przyrost pokrywy śnieżnej o 3 cm do 7 cm. Temperatura maksymalna od około 1 st. na południowym wschodzie i w dolinach karpackich do 6 st. w centrum oraz na północnym wschodzie i 10 st. na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat około -1 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty, z kierunków północnych. W Karpatach porywy wiatru do 80 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i początkowo z rozpogodzeniami. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna 5 st. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem wzrastające do dużego i wtedy możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna -2 st. Wiatr słaby, z kierunków północnych.

W czwartek zachmurzenie duże i całkowite. Opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Drogi i chodniki śliskie. Suma opadów do około 10 mm. Przyrost pokrywy śnieżnej do 3-5 cm, z biegiem dnia topniejącej. Temperatura maksymalna 3 st. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny i porywisty, północno-zachodni i północny.