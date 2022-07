Prognoza pogody na 5 i 6 lipca

Jak informuje IMGW, Europa zachodnia i częściowo centralna pozostaje w zasięgu wyżu z centrum nad Atlantykiem. Pozostałe obszary kontynentu znajdują się w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych. Polska jest w płytkiej zatoce związanej z niżem nad Norwegią; z zachodu na wschód kraju przemieszcza się chłodny front atmosferyczny. Za frontem napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie, tylko na krańcach południowo-wschodnich pozostaje jeszcze upalne powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie się wahać.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami opady gradu. Prognozowana suma opadów od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 50 mm. Bez opadów w północno zachodniej części kraju. Temperatura maksymalna od 20°C do 25°C, na zachodzie miejscami 26°C, najcieplej na południowym wschodnie od 26°C do 30°C, na Podhalu chłodniej około 17°C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków północnych, na północy zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie 90 km/h.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie, w centrum i na południu przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Prognozowana suma opadów od 20 mm do 30 mm, na południowym wschodzie do 40 mm. Temperatura minimalna od 12°C do 16°C, chłodniej na Pomorzu i tu miejscami 11°C, cieplej na południowym wschodzie 17°C. Wiatr słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, tylko na południowym zachodzie małe. Miejscami przelotne opady deszczu i lokalne burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm. Bez opadów na zachodzie. Temperatura maksymalna od 20°C do 25°C, chłodniej na Podhalu i miejscami na Pomorzu około 19°C, nad morzem 18°C. Wiatr na ogół umiarkowany i porywisty, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 25°C. Wiatr słaby, północny.

W nocy w stolicy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura minimalna 14°C. Wiatr słaby, zmienny. W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.