Prognoza pogody na 5 i 6 listopada

Jak informuje IMGW, Europa wschodnia, południowo-zachodnia oraz częściowo środkowa jest w zasięgu wyżów znad zachodniej Rosji i Atlantyku. Nad pozostałym obszarem kontynentu pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska jest pod wpływem rozległego układu niżowego rozciągającego się od Morza Norweskiego przez Europę Środkową po Włochy. Od zachodu w głąb kraju wolno przemieszcza się pofalowany front chłodny. Za frontem, nad zachodnią połowę kraju, napływa chłodne powietrze polarne morskie, przed frontem utrzymuje się cieplejsza masa powietrza.

Jak informuje IMGW, Europa wschodnia, południowo-zachodnia oraz częściowo środkowa jest w zasięgu wyżów znad zachodniej Rosji i Atlantyku. Nad pozostałym obszarem kontynentu pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska jest pod wpływem rozległego układu niżowego rozciągającego się od Morza Norweskiego przez Europę Środkową po Włochy. Od zachodu w głąb kraju wolno przemieszcza się pofalowany front chłodny. Za frontem, nad zachodnią połowę kraju, napływa chłodne powietrze polarne morskie, przed frontem utrzymuje się cieplejsza masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i rośnie.

W sobotę w kraju zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i opady deszczu, głównie w pasie od Warmii, przez centrum, po Karpaty. Opady okresami będą o natężeniu umiarkowanym lub silnym, a prognozowane sumy opadów wyniosą od 10 mm do 15 mm, w Karpatach do 25 mm. W Sudetach i w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Wysoko w Karpatach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm. Rano na Pomorzu lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m. W zachodniej części kraju postępujące większe przejaśnienia i rozpogodzenia oraz stopniowy zanik opadów. Temperatura maksymalna od 7 st. C na Suwalszczyźnie i Podhalu do 12 st. C na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie i nad morzem okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni, tylko na wschodzie z kierunków południowych. Porywy wiatru wysoko w Karpatach do 60 km/h, a w Sudetach do 70 km/h.

W nocy na wschodzie i południu zachmurzenie całkowite i opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów około 10 mm, w Karpatach do 15 mm. Wysoko w Karpatach opady śniegu, możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane oraz liczne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, lokalnie do 100 m. W rejonach mgieł możliwy wzrost zachmurzenia do całkowitego. Temperatura minimalna w zachodniej połowie kraju od 0 do 4 st. C, miejscami przy gruncie spadek do -2 st. C, a we wschodniej połowie kraju od 4 do 7 st. C, na krańcach południowo-wschodnich do 9 st. C. Najchłodniej w kotlinach sudeckich od -2 do 0 st. C. Wiatr będzie słaby, nad morzem także umiarkowany, z kierunków zachodnich, tylko na wschodzie zmienny z przewagą północnego. Porywy wiatru wysoko w Karpatach do 60 km/h.

W niedzielę na wschodzie oraz południu zachmurzenie duże i słabe opady deszczu, popołudniu zanikające. Wysoko w Karpatach opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie zwykle małe i umiarkowane. Rano, a lokalnie do godzin południowych, mgły ograniczające widzialność do 200 m. W rejonach mgieł początkowo może utrzymywać się zachmurzenie całkowite. Temperatura maksymalna od 8 do 11 st. C, tylko w rejonach podgórskich Karpat około 6 st. C. Wiatr słaby, na zachodzie z kierunków południowych, na pozostałym obszarze zmienny z przewagą kierunków północnych. Nad morzem wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, południowy. Porywy wiatru wysoko w Karpatach do 55 km/h, a w Sudetach do 60 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy. W nocy zachmurzenie duże i opady deszczu. Temperatura minimalna 6 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 11 st. C. Wiatr słaby, zmienny.