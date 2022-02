Prognoza pogody na 5 i 6 lutego

Jaki informuje IMGW nad Europą dominują układy niskiego ciśnienia, jedynie Półwysep Iberyjski oraz Francja, Niemcy, Szwajcaria i północne Bałkany są pod wpływem klina wyżowego znad Atlantyku. Polska jest pod wpływem zatoki niżu znad Morza Norweskiego. Z zachodu na wschód kraju przemieszcza się strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Od zachodu napływa nieco chłodniejsza masa powietrza.

Jaki informuje IMGW nad Europą dominują układy niskiego ciśnienia, jedynie Półwysep Iberyjski oraz Francja, Niemcy, Szwajcaria i północne Bałkany są pod wpływem klina wyżowego znad Atlantyku. Polska jest pod wpływem zatoki niżu znad Morza Norweskiego. Z zachodu na wschód kraju przemieszcza się strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Od zachodu napływa nieco chłodniejsza masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i powoli będzie rosło.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, a lokalnie także krupy śnieżnej. Miejscami możliwe burze. Temperatura maksymalna od 1 st.C na wschodzie do 5 st.C na zachodzie i południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem silny, do 45 km/h, w porywach na południu i północy kraju do około 70 km/h, w centrum i na wschodzie do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h, z kierunków zachodnich. Lokalnie wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Na szczytach Tatr porywy wiatru do 95 km/h, w Sudetach do 100 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a w południowej połowie kraju z okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na zachodzie także deszczu. Temperatura minimalna od -2 st.C na wschodzie do 3 st.C na zachodzie; w obszarach podgórskich od -5 st.C do 0 st.C. Lokalnie na wschodzie spadek temperatury poniżej 0 st.C będzie powodował zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem miejscami silny, do 45 km/h, w porywach w północnej połowie kraju do 60 km/h, nad morzem do około 70 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach do 100 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami początkowo na południowym wschodzie. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie, głównie na wschodzie i w górach, także śniegu. Na Pomorzu Wschodnim i Warmii przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm, w wyżej położonych obszarach podgórskich Sudetów do około 15 cm. Temperatura maksymalna od 0 st.C na północnym wschodzie, około 4 st.C w centrum, do 7 st.C na południowym zachodzie; w obszarach podgórskich Karpat od -1 st.C do 1 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem i w kotlinach sudeckich do około 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 130 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Możliwe również opady krupy śnieżnej oraz krótkotrwałe burze. Temperatura maksymalna 4 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h - zwłaszcza początkowo, wieczorem nieco słabnący, zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna 0 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 4 st.C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.