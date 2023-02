Prognoza pogody na 5 i 6 lutego

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominuje wyż z głównym centrum nad Wielką Brytanią, jedynie wschód i południe kontynentu oraz krańce północne znajdują się w zasięgu niżów. Polska jest pod wpływem rozległego klina wyżu obejmującego Europę Zachodnią i Środkową, jedynie początkowo na wschodzie kraju zaznaczała się jeszcze płytka zatoka niżowa. Z północy napływa powietrze arktyczne. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1023 hPa i będzie rosnąć.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, w północno-zachodniej połowie kraju możliwe przejściowe rozpogodzenia. Miejscami, głównie na południu, przelotne opady śniegu. W Bieszczadach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od -5 st. C na południu, około -2 st. C w centrum do 1 st. C na północnym zachodzie i nad morzem; w rejonach podgórskich Karpat lokalnie -7 st. C. Na zachodzie wiatr słaby, zmienny przechodzący w południowy i południowo-wschodni. Na pozostałym obszarze wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północny. Na południowym wschodzie możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie, słabe opady śniegu. Na północy miejscami marznące mgły marznące ograniczające widzialność do około 200 m. Temperatura minimalna od -10 st. C na południu i północy, około -6 st. C w centrum, do -3 st. C na zachodzie i 0 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej; w rejonach podgórskich lokalnie od -17 st. C do -12 st. C. Wiatr słaby, zmienny, na wschodzie z przewagą północnego, a na zachodzie południowo-zachodniego. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, na północy miejscami przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od -5 st. C na południu, około -1 st. C w centrum, do 3 st. C na północnym zachodzie i nad morzem; w rejonach podgórskich Karpat lokalnie -7 st. C. Wiatr słaby, zachodni i północno zachodni jedynie na Pomorzu południowy.

W Warszawie w niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Niewielka możliwość słabych opadów śniegu. Temperatura maksymalna -2 st. C. Wiatr przeważnie słaby, północny i północno-zachodni. W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna około -7 st. C. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna -1 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.