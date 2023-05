Prognoza pogody na 5 i 6 maja

IMGW informuje, że Europa Północna, Centralna, Południowa i częściowo Wschodnia jest w zasięgu wyżów z centrami nad Skandynawią i Bałtykiem oraz nad Morzem Tyrreńskim. Z kolei na pogodę w zachodniej części kontynentu oddziałuje niż znad Atlantyku. Polska znajduje się w zasięgu wspomnianego wyżu znad Skandynawii, w powietrzu pochodzenia arktycznego, chłodniejszym na północy, nieco cieplejszym na południu

IMGW informuje, że Europa Północna, Centralna, Południowa i częściowo Wschodnia jest w zasięgu wyżów z centrami nad Skandynawią i Bałtykiem oraz nad Morzem Tyrreńskim. Z kolei na pogodę w zachodniej części kontynentu oddziałuje niż znad Atlantyku. Polska znajduje się w zasięgu wspomnianego wyżu znad Skandynawii, w powietrzu pochodzenia arktycznego, chłodniejszym na północy, nieco cieplejszym na południu

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie się wahać.

W piątek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na wschodzie kraju słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7°C, 9°C na północy, około 14°C w centrum, do 18°C, 20°C na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, a nad morzem dość silny i w porywach do 55 km/h, północno-wschodni i wschodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie kraju wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Na Pomorzu Zachodnim opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do 12 mm. Temperatura minimalna od -3°C na północnym wschodzie, około 3°C w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Lubelszczyznę, do 8°C na Dolnym Śląsku; na północnym wschodzie przygruntowe przymrozki do około -6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni i północno-wschodni.

W sobotę na zachodzie zachmurzenie duże. Na pozostałym obszarze kraju

zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające stopniowo do dużego. Postępujące z zachodu na wschód opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na krańcach południowych możliwe burze. Prognozowana suma opadów na zachodzie do 20 mm, na południu do 15 mm, na pozostałym obszarze kraju do 10 mm. Temperatura maksymalna od 7°C na Ziemi Lubuskiej, około 13°C w centrum kraju, do 17°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni

i północno-wschodni. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.

W Warszawie w piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, północno-wschodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W sobotę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, wschodni.