Prognoza pogody na 5 i 6 marca

IMGW poinformował w sobotę, że Europa centralna, zachodnia oraz częściowo północna jest w zasięgu wyżów z centrami nad Morzem Bałtyckim, Irlandią i Atlantykiem. Pozostały obszar kontynentu znajduje się pod wpływem słabych niżów oraz związanych z nimi frontów okluzji.

Polska jest w zasięgu rozległego wyżu z centrami w rejonie Irlandii i Morza Bałtyckiego. Z północnego wschodu napływa chłodne i wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

Od sobotniego popołudnia do godz. 20 prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie w południowej połowie kraju, opady śniegu. Temperatura maksymalna będzie od 0 st. C na południowym wschodzie do 4 st. C na północnym zachodzie, chłodniej w dolinach karpackich, około -2 C.

Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W nocy z soboty na niedzielę na południu i południowym zachodzie spodziewane jest zachmurzenie przeważnie duże i okresami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami marznące mgły ograniczające widzialność do 100 m.

Temperatura minimalna od -9 st. C na Suwalszczyźnie do -3 st. C, -2 st. C na zachodzie i nad morzem, na obszarach podgórskich spadek temperatury nawet do -11 st. C.

Wiatr słaby, zmienny, na południu kraju północno-wschodni.

W niedzielę prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na zachodzie i południu kraju oraz nad morzem duże. W górach i Lubelszczyźnie słabe opady śniegu.

Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na południowym wschodzie i Przedgórzu Sudeckim do 5 st. C na Pomorzu, chłodniej w dolinach karpackich, około -2 st. C.Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków zachodnich.

W Warszawie od południa spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni.

W nocy ma być pogodnie, ale zimno. Temperatura minimalna -4 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.