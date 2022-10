Prognoza pogody na 5 i 6 października

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północno-zachodnia będzie w zasięgu rozległego niżu z frontami atmosferycznymi oraz z ośrodkiem głównym w rejonie Islandii. Europa południowa oraz jej północno-wschodnie krańce pozostaną w zasięgu wyżów. Polska będzie na skraju wyżu z centrum nad Bałkanami. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i pozostanie bez większych zmian.

W środę na północy kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Na krańcach północno-wschodnich słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 st. C na północnym wschodzie, około 17 st. C w centrum do 21 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty południowo-zachodni i zachodni. Wiatr nad morzem w porywach do 55 km/h, w Tatrach do 60 km/h, a w Sudetach do 90 km/h.

W nocy w Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie nad samym morzem okresami duże. W rejonie Zatoki Szczecińskiej możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 st. C na krańcach wschodnich, około 10 st. C w centrum, do 12 st. C nad morzem i 13 st. C na zachodzie; w rejonach podgórskich chłodniej około 5 st. C. Wiatr na wschodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju okresami porywisty, przeważnie południowo-zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 75 km/h, w Sudetach do 90 km/h.

W czwartek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami możliwe bardzo słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 st. C do 20 st. C, chłodniej nad morzem od 14 st. C do 16 st. C. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju porywisty. Porywy wiatru nad morzem i w Sudetach do 80 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.