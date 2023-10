Prognoza pogody na 5 i 6 października

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Europie południowej pogodę kształtować będzie wyż z centrum nad Francją, zaś północ pozostanie w zasięgu przemieszczających się z zachodu na wschód ośrodków niżowych. Polska będzie w zasięgu niżu znad Łotwy w strefie chłodnego frontu atmosferycznego. Pozostaniemy w chłodniej masie powietrza polarnego morskiego.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami, głównie w północnej połowie kraju, przelotne opady deszczu. Na północy kraju możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna od 14 st. C na północnym wschodzie i w dolinach karpackich do 19 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, na wybrzeżu także silny, do 40 km/h, w porywach w północnej połowie kraju do 60 km/h, na północnym wschodzie do 70 km/h, lokalnie nad morzem do 80 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 80 km/h, w Karpatach do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami, zwłaszcza na północy i wschodzie wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Na szczytach Tatr słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od 5 do 10 st. C, cieplej na wybrzeżu, od 10 do 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami na północy i w centrum kraju oraz pod koniec dnia na zachodzie zachmurzenie duże ze słabymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 12 st. C na północnym wschodzie i w dolinach karpackich do 17 st. C w centrum kraju i 20 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem po południu dość silny, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże, pod wieczór większe przejaśnienia. Po południu przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 8 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i przejściowo duże. Możliwe bardzo słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.