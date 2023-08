Prognoza pogody na 5 i 6 sierpnia

Jak informuje IMGW, nad Europą dominują układy niskiego ciśnienia. Polska jest w zasięgu niżu znad Bałkanów. Nad wschodnią Polską przebiega front ciepły i tu zacznie napływać z południa wilgotne i gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Nad pozostałym obszarem kraju pozostanie chłodniejsza masa polarna morska.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i zacznie spadać.

W sobotę w kraju zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu i głównie na wschodzie z burzami. Lokalnie grad. Na południowym zachodzie opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 30 mm, a w burzach od 30 mm do 40 mm. Temperatura maksymalna na wschodzie od 25 st.C do 30 st.C; na pozostałym obszarze od 18 st.C do 24 st.C, tylko w rejonach podgórskich Sudetów około 16 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich. W burzach porywy wiatru do 90 km/h, a w górach do 70 km/h.

W nocy na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 40 mm, w Beskidach i Tatrach do 50 mm i w czasie burz od 15 mm do 40 mm. Na krańcach wschodnich możliwa krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od 11 st.C w rejonach podgórskich Sudetów, około 15 st.C w centrum, do 20 st.C na krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodnim wybrzeżu dość silny i tu w porywach do 55 km/h, na południu wiatr porywisty, na wschodzie kraju z kierunków wschodnich, na pozostałym obszarze z północnych. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h, a w górach do 70 km/h.

W niedzielę na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i tu przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie grad. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu, okresami opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 30 mm, a w burzach od 15 mm do 40 mm. Temperatura maksymalna na wschodzie od 25 st.C do 30 st.C i do 33 st.C na Suwalszczyźnie, na pozostałym obszarze od 15 st.C do 20 st.C, tylko miejscami w centrum do 25 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, na wschodzie z kierunków południowych, na zachodzie z kierunków północnych i zachodnich. W burzach porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, w Sudetach do 80 km/h i w Karpatach do 65 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże, chwilami większe przejaśnienia. Opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Możliwe też burze. Całkowita suma opadów do około 35 mm. Temperatura maksymalna około 24 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. W czasie burz wiatr w porywach do 75 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z opadami deszczu, okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Możliwe też burze. Całkowita suma opadów do około 30 mm, lokalnie do 40 mm. Temperatura minimalna około 18 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze z gradem, lokalnie dużym. Całkowita suma opadów do około 30 mm, lokalnie do 40 mm. Temperatura maksymalna około 28 st.C. Wiatr umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km/h, ale punktowo niewykluczone porywy do 100 km/h.