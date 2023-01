Prognoza pogody na 5 i 6 stycznia

Jak informuje IMGW, zachodnie, centralne i wschodnie obszary kontynentu europejskiego są pod wpływem niżów z ośrodkami w rejonie Irlandii i Białorusi, w strefie frontów atmosferycznych. Krańce południowe i Skandynawia znajdują się w zasięgu wyżów. Polska jest pod wpływem zatoki niżu znad Białorusi, w strefie przemieszczającego się z północy na południe frontu atmosferycznego. Napływa cieplejsza polarna morska masa powietrza, za frontem napłynie mroźne arktyczne powietrze z północy.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hPa i będzie szybko rosło.

W czwartek przewidywane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na północy i w rejonach podgórskich przechodzące w deszcz ze śniegiem. W górach opady śniegu. W Beskidach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm, w Tatrach o 15 cm. Temperatura maksymalna od 6 st. C na północy do 9 st. C na południu, zachodzie i w centrum kraju, w dolinach górskich około 5 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 80 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 110 km/h, w Sudetach do 130 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na północy i zachodzie kraju. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, początkowo także deszczu. W Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm. Temperatura minimalna od -9 st. C na Suwalszczyźnie 0 st. C w centrum i 2 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie w porywach do 60 km/h, lokalnie do 70 km/h, z kierunków północnych, stopniowo słabnący. Wysoko w górach porywy do 110 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Opady śniegu, przechodzące na zachodzie i południu oraz wieczorem w centrum kraju w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Pod koniec dnia na wschodzie kraju możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. Na wybrzeżu i Pomorzu może spaść około 4 cm śniegu. Temperatura maksymalna od -6 st. C na północnym wschodzie do 2 st. C w centrum i 8 st. C na południowym zachodzie. Wiatr na wschodzie słaby, zmienny, w pozostałej części kraju słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W Tatrach porywy do 70 km/h, w Sudetach do 90 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 8 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg, stopniowo zanikające. Na drogach i chodnikach ślisko. Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, początkowo porywisty, zachodni skręcający na północny.

W piątek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny skręcający na południowo-wschodni.