Prognoza pogody na 5 lipca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą będzie dominować rozległy niż z ośrodkami nad Skandynawią, Morzem Norweskim i w rejonie Wysp Brytyjskich. Płytkie ośrodki niżowe utworzą się także nad Bałkanami i w rejonie Włoch. Wschodnia i południowo-zachodnia część kontynentu będzie pod wpływem wyżów.

Przez Polskę, z zachodu na wschód, przemieszczać się będzie zatoka z układem frontów atmosferycznych związana z wtórnym niżem znad Danii. Z południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie rosnąć.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie burz z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 20 mm do 35 mm. Temperatura maksymalna od 25 st. C nad morzem, na zachodzie i w rejonach podgórskich do 30 st. C na Mazowszu i Podkarpaciu; chłodniej na Półwyspie Helskim i miejscami na północnym zachodzie od 21 do 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h, ale lokalnie do90 km/h, a na Pomorzu do 100 km/h.