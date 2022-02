Prognoza pogody na 5 lutego

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nad Europą dominują układy niskiego ciśnienia, jedynie Półwysep Iberyjski oraz Francja, Niemcy, Szwajcaria i północne Bałkany będą pod wpływem klina wyżowego znad Atlantyku. Polska będzie pod wpływem zatoki niżu znad Morza Norweskiego. Z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Od zachodu napływać będzie nieco chłodniejsza masa powietrza.

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nad Europą dominują układy niskiego ciśnienia, jedynie Półwysep Iberyjski oraz Francja, Niemcy, Szwajcaria i północne Bałkany będą pod wpływem klina wyżowego znad Atlantyku. Polska będzie pod wpływem zatoki niżu znad Morza Norweskiego. Z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Od zachodu napływać będzie nieco chłodniejsza masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i powoli będzie rosło.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, a lokalnie także krupy śnieżnej. Miejscami możliwe burze.

Temperatura maksymalna od 1 stopnia na wschodzie do 5 stopni na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem silny, do 45 km/h, w porywach na południu i północy kraju do około 70 km/h, w centrum i na wschodzie do 85 km/h, z kierunków zachodnich. Lokalnie wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Na szczytach Tatr porywy wiatru do 95 km/h, w Sudetach do 100 km/h.