Prognoza pogody na 6 i 7

Jak informuje IMGW, rejon Wysp Brytyjskich, Europa środkowa oraz wschodnia są w zasięgu niżów, a pogodę kształtują tam fronty atmosferyczne. Pozostała część kontynentu jest pod wpływem wyżów. Przez Polskę przebiega strefa ciepłego frontu atmosferycznego, a ze wschodu napływa cieplejsze powietrze, polarne morskie, jedynie zachodnia część kraju pozostaje w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

W czwartek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie kraju. We wschodniej połowie kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem, okresami intensywne, na północnym wschodzie i wschodzie przechodzące w opady deszczu. Rano lokalnie na wschodzie możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Na Podkarpaciu suma opadów do 15 mm, na Lubelszczyźnie do 12 mm. W rejonach podgórskich województwa podkarpackiego przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm, w Bieszczadach i Beskidzie Niskim o około 15 cm. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Ziemi Świętokrzyskiej, Małopolsce i na południu Mazowsza przejściowo pokrywa śnieżna może wynieść od 5 cm do 8 cm. Uwaga, drogi i chodniki będą śliskie. Lokalnie rano zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od około 0 st. C na południowym wschodzie i w dolinach karpackich do 6 st. C w centrum i 10 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty, z kierunków północnych. W Karpatach porywy wiatru do 55 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże, jedynie na zachodzie większe przejaśnienia. Na wschodzie opady deszczu, w głębi kraju deszcz ze śniegiem przechodzący w deszcz, na zachodzie śnieg i deszcz ze śniegiem. W górach i rejonach podgórskich opady śniegu. Bez opadów jedynie na krańcach zachodnich. Okresami na południowym wschodzie kraju opady intensywne, prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm, rejonach podgórskich województwa podkarpackiego o 5 cm do 10 cm. Gdzieniegdzie na zachodzie kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od -2 st. C na Pomorzu Zachodnim, około 1 st. C w centrum, do 6 st. C na północnym wschodzie; w rejonach podgórskich od -4 st. C do 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W górach porywy wiatru do 55 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek zachmurzenie na ogół duże. Opady deszczu, na zachodzie i południu także deszczu ze śniegiem, w górach i na Podhalu opady śniegu. Lokalnie na Podhalu i w Tatrach może spaść około 5 cm śniegu. Temperatura maksymalna od około 0 st. C na południu do 8 st. C w centrum i 11 st. C na północnym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, z kierunków północnych.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże i całkowite. Opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Możliwe przejściowe utworzenie się pokrywy śnieżnej do około 2-3 cm. Drogi i chodniki śliskie. Temperatura maksymalna około 2 st. C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany i porywisty, północno-zachodni i północny.

W nocy zachmurzenie całkowite z opadami deszczu. Temperatura minimalna około 1 st. C, wystąpi wieczorem, później stopniowy wzrost temperatury o około 3-4 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny. W piątek zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna około 11 st. C. Wiatr na ogół słaby, północno-wschodni.