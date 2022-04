Prognoza pogody na 6 i 7 kwietnia

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa południowo-zachodnia jest w zasięgu Wyżu Azorskiego, pozostałe części kontynentu obejmują niże z ośrodkami nad Finlandią i w rejonie Wysp Brytyjskich. Polska jest w zasięgu niżu znad Finlandii. Z południowego zachodu w głąb kraju przemieszcza się front ciepły. Z zachodu zaczyna napływać cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 989 hPa i zacznie spadać.

W środę w Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami opady deszczu, początkowo na północy oraz w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wybrzeżu prognozowana sumaopadów do 10 mm. Temperatura maksymalna od 5 st. C na krańcach północno-wschodnich, około 13 st. C w centrum, do 16 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu do 65 km/h, południowo-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 90 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Gdzieniegdzie opady deszczu, główniena północy i wschodzie. Temperatura minimalna od 5 st. C do 8 st. C, w rejonach podgórskich Karpat około 2 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, miejscami porywisty, południowo-zachodni i południowy. Na wybrzeżu porywy wiatru do 60 km/h, w Karpatach do 70 km/h, a Sudetach do 85 km/h.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, zwłaszcza napółnocnym zachodzie i południowym wschodzie, tam prognozowana suma opadów do 10 mm. Na zachodzie i północnym zachodzie możliwe także burze. Temperatura maksymalna na północy i na obszarach podgórskich Karpat od 9 st. C do 13 st. C, na pozostałym obszarze od 13 st. C do 17 st. C. Wiatr umiarkowany i dość, na wybrzeżu także silny (do 45 km/h), w porywach do 65 km/h, a na zachodzie i północy do 80 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże, po południu z większymi przejaśnieniami. Okresami opadydeszczu, głównie w pierwszej połowie dnia. Temperatura maksymalna około 13 st. C. Wiatr rano słaby, później chwilami wzmagający się do umiarkowanego i w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna około 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna około 16 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni.