Prognoza pogody na 6 i 7 lipca

IMGW informuje, że nad Europą będzie dominował klin wyżu znad Atlantyku, jedynie wschód i północ kontynentu znajdzie się w zasięgu niżu znad Morza Barentsa oraz związanego z nim frontu atmosferycznego. Polska będzie w obszarze klina wyżu, w powietrzu polarnym morskim, chłodniejszym na północy i zachodzie, cieplejszym na wschodzie i południu kraju. Na południowym wschodzie kraju w nocy i początkowo w dzień, zaznaczy się wpływ pofalowanego frontu atmosferycznego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie się wahać.

W Polsce w środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, na południowym wschodzie lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm, a na krańcach wschodnich i na południowym wschodzie kraju miejscami do 30 mm. Bez opadów tylko na zachodzie Polski. Temperatura maksymalna od 20 st. C do 25 st. C, chłodniej na Podhalu i miejscami na Pomorzu około 19 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany i porywisty, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Początkowo na wschodzie i południu zanikające przelotne opady deszczu i lokalnie burze. W drugiej części nocy na zachodzie wzrost zachmurzenia i opady deszczu. Prognozowana suma opadów deszczu do 15 mm na zachodzie. Nad ranem lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 10 st. C do 14 st. C, chłodniej na Podhalu około 8 st. C, cieplej nad samym morzem około 15 st. C. Wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich.

W czwartek zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, na zachodzie i północy miejscami burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm. Bez opadów tylko na północnym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 18 st. C, 20 st. C na zachodzie i północy do 22 st. C, 24 st. C na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz opadami deszczu. Możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w trakcie ewentualnych burz porywisty, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad ranem możliwe silne zamglenia. Temperatura minimalna 13 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. W czwartek zachmurzenie początkowo małe, stopniowo w ciągu dnia wzrastające do umiarkowanego i dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo zachodni, później południowo-zachodni.