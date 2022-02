Prognoza pogody na 6 i 7 lutego

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej południowa i południowo-zachodnia Europa jest pod wpływem wyżu znad Atlantyku, na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtuje rozległy, wieloośrodkowy niż z rejonu Morza Norweskiego i Skandynawii. Z niżem tym związane są układy frontów atmosferycznych. Polska znajduje się w zasięgu wspomnianego niżu. Z zachodu na wschód kraju przemieszcza się układ frontów atmosferycznych. Napływa stosunkowo ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hPa i będzie spadać.

W niedzielę w Polsce zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie i w górach śniegu. Wysoko w Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm, w wyższych partiach kotlin sudeckich (powyżej 800 m npm.) o 10 cm, w Karpatach o 5 cm. Temperatura maksymalna od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C w centrum i 7 st. C na Pomorzu Zachodnim, w obszarach podgórskich Karpat około 0 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem i na zachodzie kraju do 70 km/h, południowo-zachodni. W Tatrach porywy do 100 km/h, w Sudetach do 140 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy w kraju zachmurzenie będzie na ogół duże. Przelotne opady deszczu, przechodzące stopniowo od zachodu w deszcz ze śniegiem i śnieg. Przyrost pokrywy śnieżnej w górach i w rejonach podgórskich od 10 cm do 15 cm. Temperatura minimalna od 0 st. C do 2 st. C, w rejonach podgórskich Karpat od -2 st. C do 0 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju, na Pogórzu Karpackim do 85 km/h, z kierunków zachodnich i południowych. W Tatrach porywy do 120 km/h, w Sudetach do 140 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek w Polsce zachmurzenie ma być umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach o 7 cm - 12 cm, w Sudetach o 6 cm. Lokalnie burze możliwe na wschodzie i południu kraju. Temperatura maksymalna od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na zachodzie i nad morzem, w obszarach podgórskich Karpat około 0 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem do 70 km/h. W Tatrach porywy do 80 km/h, w Sudetach do 120 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie będzie duże. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie ma być duże. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna około 1 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie możliwe także opady krupy śnieżnej oraz krótkotrwałe burze. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.