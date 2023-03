Prognoza pogody na 6 i 7 marca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa jest pod wpływem niżów z ośrodkami w rejonie Szkocji, Zatoki Fińskiej i nad Alpami. Jedynie zachodnia część kontynentu jest w zasięgu słabego klina wyżowego. Polska jest na skraju płytkiego niżu znad Zatoki Fińskiej. Nad południową częścią kraju przebiega strefa pofalowanego frontu, oddzielającego chłodne powietrze pochodzenia arktycznego od cieplejszego powietrza polarnego morskiego na krańcach południowych.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hPa i będzie spadać.

W poniedziałek na północy kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, w pozostałej części kraju na ogół duże. Miejscami, głównie w centrum i na zachodzie, słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Pod wieczór na południowym zachodzie i południu kraju także opady deszczu. Temperatura maksymalna od -1 st.C na północnym wschodzie i w dolinach karpackich do 5 st.C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 65 km/h, miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu. Miejscami możliwe oblodzenie nawierzchni dróg i chodników. Na północy Mazowsza i na Podlasiu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura minimalna od -6 st.C miejscami na północy do -1 st. C na południowym zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby, na zachodzie wzrastający do umiarkowanego, nad morzem do dość silnego, na północnym zachodzie w porywach do 60 km/h, przeważnie południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 85 km/h, w Tatrach do 70 km/h, miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na wschodzie i w centrum kraju. Na południu na ogół bez opadów, tylko w górach słabe opady śniegu. W pozostałej części kraju postępujące z zachodu na wschód opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na Warmii oraz w Sudetach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 1 st.C na północy i w dolinach karpackich do 7 st.C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, wzrastający na północnym zachodzie i północy kraju do dość silnego, nad morzem w porywach do 75 km/h, na krańcach zachodnich do 60 km/h, wieczorem w centrum kraju do 55 km/h, południowo-zachodni i południowy. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Tatrach do 80 km/h, miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu, popołudniu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna około 2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Opady śniegu. Temperatura minimalna -3 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. We wtorek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, późnym popołudniem wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna około 3 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.