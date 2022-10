Prognoza pogody na 6 i 7 października

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północno-zachodnia jest w zasięgu rozległego niżu z frontami atmosferycznymi oraz z ośrodkiem głównym w rejonie Islandii. Europa południowa oraz jej północno-wschodnie krańce pozostaną w zasięgu wyżów.

Polska jest w zasięgu zatoki związanej z niżem znad północnej Skandynawii, w strefie przemieszczającego się z zachodu na wschód kraju chłodnego frontu atmosferycznego. Napływa ciepłe powietrze polarne morskie, za frontem chłodniejsze. Ciśnienie początkowo będzie spadać, potem zacznie rosnąć.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hPa.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przez kraj, z zachodu na wschód, będzie się przemieszczała strefa słabych przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 17 do 21 st. C, chłodniej nad morzem od 14 do 16 st. C. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju porywisty. Porywy wiatru nad morzem i początkowo w Sudetach do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie w Karpatach okresami zachmurzenia duże, początkowo słabych przelotne opady deszczu. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od 4 st. C na południowym wschodzie do 11 st. C na północy. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich, nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano na wschodzie i południu miejscami mgła ograniczająca widzialność do 100 m. Temperatura maksymalna od 17 st. C na północnym wschodzie do 21 st. C na południowym zachodzie; nad morzem od 15 do 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych; w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe, przejściowo wzrastające do umiarkowanego i dużego. Po południu niewielka możliwość słabych przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna około 20 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na ogół zachodni. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna około 6 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

W piątek w stolicy słonecznie. Temperatura maksymalna około 18 st. C. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków południowych.