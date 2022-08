Prognoza pogody na 6 i 7 sierpnia

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą w dalszym ciągu dominują rozległe wyże z głównymi centrami nad Atlantykiem oraz zachodnią Rosją, północ i częściowo wschód oraz południe kontynentu znajdują się pod wpływem niżu znad Skandynawii oraz związanego z nim frontu atmosferycznego. Polska od zachodu stopniowo dostaje się w zasięgu klina wyżowego, front chłodny związany z niżem znad Skandynawii odsunie się nad krańce południowo-wschodnie kraju. Przed frontem utrzymuje się upalne powietrze zwrotnikowe, za frontem napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą w dalszym ciągu dominują rozległe wyże z głównymi centrami nad Atlantykiem oraz zachodnią Rosją, północ i częściowo wschód oraz południe kontynentu znajdują się pod wpływem niżu znad Skandynawii oraz związanego z nim frontu atmosferycznego. Polska od zachodu stopniowo dostaje się w zasięgu klina wyżowego, front chłodny związany z niżem znad Skandynawii odsunie się nad krańce południowo-wschodnie kraju. Przed frontem utrzymuje się upalne powietrze zwrotnikowe, za frontem napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie rosło.

W sobotę na zachodzie i północnym zachodzie Polski zachmurzenie przeważnie będzie małe, bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko rano na południowym wschodzie małe, przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu burze, również z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 25 mm, lokalnie na Podlasiu i Podkarpaciu do 30 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. C, 21 st. C na krańcach północnych do 24 st. C w centrum i 32 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny, północno-zachodni i północny, na wschodzie początkowo z kierunków południowych. W czasie burz wiatr w porywach do 75 km/h.

W nocy na przeważającym obszarze kraju ma być bezchmurnie lub zachmurzenie małe, nam morzem okresami umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Na południowym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, stopniowo zanikające oraz początkowo możliwe burze. Prognozowana suma opadów w burzach do 10 mm. Nad ranem lokalne mgły, zwłaszcza w dolinach górskich, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 8 st. C, 9 st. C w rejonach podgórskich do 13 st. C, 15 st. C nad morzem i na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, na ogół z kierunków północnych.

W niedzielę w Polsce zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, nad morzem oraz na Mazurach i Suwalszczyźnie okresami duże z przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna od 19 st. C, 21 st. C na krańcach północnych do 23 st. C w centrum i 25 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wieczorem możliwe rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu oraz możliwe burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W nocy w stolicy zachmurzenie przeważnie będzie małe. Temperatura minimalna 12 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny.