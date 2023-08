Prognoza pogody na 6 i 7 sierpnia

Jak informuje IMGW, centralna, południowo-wschodni i częściowo wschodnia Europa znajduje się pod wpływem niżu, który wraz z układem frontów atmosferycznych wędruje znad Słowacji nad północną Polskę. Pozostały obszar kontynentu jest w zasięgu układów wysokiego ciśnienia. Polska jest pod wpływem wspomnianego niżu i związanych z nim frontów atmosferycznych. Nad wschodnią połowę kraju napływa ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, nad resztę kraju napływa coraz chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Jak informuje IMGW, centralna, południowo-wschodni i częściowo wschodnia Europa znajduje się pod wpływem niżu, który wraz z układem frontów atmosferycznych wędruje znad Słowacji nad północną Polskę. Pozostały obszar kontynentu jest w zasięgu układów wysokiego ciśnienia. Polska jest pod wpływem wspomnianego niżu i związanych z nim frontów atmosferycznych. Nad wschodnią połowę kraju napływa ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, nad resztę kraju napływa coraz chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 983 hPa i będzie powoli rosło.

W niedzielę na wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie grad. W czasie burz opady do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół duże, opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów do 40 mm, lokalnie na Pomorzu do 50 mm. Temperatura maksymalna od 16 st. C na zachodzie do 24 st. C w centrum i około 32 st. C na Suwalszczyźnie, w rejonach podgórskich Sudetów około 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 75 km/h, z kierunków zmieniających się, z przewagą kierunków północnych i zachodnich. W burzach porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, w górach do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, na północnym wschodzie burze. W czasie burz opady do 35 mm, poza tym sumy opadów do 25 mm, zwłaszcza na Pomorzu. Temperatura minimalna od 12 st. C do 16 st. C, w rejonach podgórskich około 10 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem i na Pomorzu Zachodnim także silny i bardzo silny, w porywach na zachodnim wybrzeżu do 100 km/h, na Pomorzu Zachodnim do 75 km/h, zachodni i północno-zachodni. W burzach porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, w górach do 80 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na południu kraju słabe burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu silny i bardzo silny, do 60 km/h, na zachodzie wybrzeża w porywach do 100 km/h, na wschodzie do 80 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze z gradem. Całkowita suma opadów do około 40 mm. Temperatura maksymalna 30 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km/h. W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, początkowo możliwe też burze. Całkowita suma opadów do około 20 mm. Temperatura minimalna 14 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni. Porywy wiatru do 60 km/h.