Prognoza pogody na 6 i 7 stycznia

Jak informuje IMGW, nad Europą dominują układy niskiego ciśnienia oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych, jedynie zachodnia część kontynentu jest pod wpływem klina wyżowego. Polska znajduje się na skraju niżu z ośrodkami w rejonie Zatoki Fińskiej i Morza Białego. Z północnego zachodu na południowy wschód kraju przemieszcza się front atmosferyczny, za którym, z północy, napływa powietrze arktyczne morskie. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 992 hPa i będzie rosło.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu na zachodzie i północnym zachodzie rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu; chwilami opady mogą mieć umiarkowane natężenie. Temperatura maksymalna od -1 st. C do 3 st. C. Miejscami ślisko. Wiatr przeważnie umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 65 km/h i stopniowo słabnące, w Karpatach do 70 km/h i w Sudetach do 90 km/h. Lokalnie, szczególnie w górach, wiatr powodował będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie na wybrzeżu duże. We wschodniej połowie kraju przelotne opady śniegu, chwilami o natężeniu umiarkowanym. Temperatura minimalna od -7 st. C do -2 st. C, lokalnie na Pomorzu Zachodnim około -8 st. C oraz w rejonach podgórskich od -12 st. C do -9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h i stopniowo słabnące, w Karpatach do 60 km/h; lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu, na krańcach zachodnich, wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia tam opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od -3 st. C do 2 st. C, tylko w rejonach podgórskich Karpat około -4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu zachodnim dość silny i porywisty, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna około 2 st. C, wystąpi rano. Wiatr przeważnie umiarkowany, chwilami dość silny i porywisty, zachodni i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami zachmurzenie duże i słabe przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna około -6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna około -1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.