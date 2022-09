Prognoza pogody na 6 i 7 września

Jak informuje IMGW, Europa Zachodnia pozostanie w zasięgu niżu z ośrodkiem położonym nieco na zachód od Irlandii, nad pozostałą częścią kontynentu dominuje rozległy wyż rozciągający się od Morza Norweskiego przez Europę środkową, aż po Morze Czarne. Polska pozostaje pod wpływem tego wyżu. Na przeważającym obszarze kraju zalega chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, jedynie na południu i południowym zachodzie cieplejsze polarne morskie.

Jak informuje IMGW, Europa Zachodnia pozostanie w zasięgu niżu z ośrodkiem położonym nieco na zachód od Irlandii, nad pozostałą częścią kontynentu dominuje rozległy wyż rozciągający się od Morza Norweskiego przez Europę środkową, aż po Morze Czarne. Polska pozostaje pod wpływem tego wyżu. Na przeważającym obszarze kraju zalega chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, jedynie na południu i południowym zachodzie cieplejsze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa i powoli będzie spadać.

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, na obszarach podgórskich i na Pomorzu, okresami duże i tam możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 17 st. C, 18 st. C na północnym wschodzie i Podhalu, około 20 st. C w centrum, do około 22 st. C na zachodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Miejscami silne zamglenia, lokalnie zwłaszcza w obniżeniach terenu, mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 2 st. C, 3 st. C na północnym wschodzie, około 8 st. C w centrum, do około 12 st. C na zachodzie i lokalnie nad morzem. Na północnym wschodzie lokalnie spadki temperatury przy gruncie do -2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i południu, okresami wzrastające do dużego i tam miejscami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 17 st. C, 18 st. C na północnym wschodzie i Podhalu, około 21 st. C w centrum, do około 25 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami, głównie na wybrzeżu, porywisty, południowo-wschodni i wschodni.

We wtorek w Warszawie będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 6 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W środę zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

