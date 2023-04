Prognoza pogody na 6 kwietnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, rejon Wysp Brytyjskich, Europa środkowa oraz wschodnia będą w zasięgu niżów, a pogodę kształtować tam będą fronty atmosferyczne. Pozostała część kontynentu będzie pod wpływem wyżów. Przez Polskę przebiegać będzie linia ciepłego frontu atmosferycznego, a ze wschodu napływać będzie cieplejsze powietrze, polarne morskie, jedynie zachodnia część kraju pozostanie w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie kraju. We wschodniej połowie kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem, okresami intensywne, na północnym wschodzie i wschodzie przechodzące w opady deszczu. Rano lokalnie na wschodzie możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Okresami opady będą miały natężenie umiarkowane. Na Podkarpaciu suma opadów do 15 mm, na Lubelszczyźnie do 12 mm. W rejonach podgórskich województwa podkarpackiego przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 10 cm, w Bieszczadach i Beskidzie Niskim o ok. 15 cm. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu przejściowo pokrywa śnieżna może wynieść od 5 cm do 8 cm. Uwaga: drogi i chodniki będą śliskie. Temperatura maksymalna od ok.0 st.C. na południowym wschodzie i w dolinach karpackich do 6 st.C. w centrum i 9 st.C. na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty, z kierunków północnych. W Karpatach porywy wiatru do 55 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.