Prognoza pogody na 7 i 8 kwietnia

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominować będzie rozległy i głęboki niż, którego ośrodek będzie przemieszczał się znad Morza Północnego nad Bałtyk. W zasięgu wyżów znajdzie się jedynie Półwysep Iberyjski oraz krańce wschodnie kontynentu. Polska będzie pod wpływem wspomnianego niżu. Od północnego zachodu w głąb kraju wędrować będzie chłodny front atmosferyczny. Pozostaniemy w ciepłym powietrzu polarnym morskim, za frontem nad północny zachód zacznie napływać chłodniejsza masa powietrza.

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominować będzie rozległy i głęboki niż, którego ośrodek będzie przemieszczał się znad Morza Północnego nad Bałtyk. W zasięgu wyżów znajdzie się jedynie Półwysep Iberyjski oraz krańce wschodnie kontynentu. Polska będzie pod wpływem wspomnianego niżu. Od północnego zachodu w głąb kraju wędrować będzie chłodny front atmosferyczny. Pozostaniemy w ciepłym powietrzu polarnym morskim, za frontem nad północny zachód zacznie napływać chłodniejsza masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 982 hPa i będzie spadać.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy również deszczu ze śniegiem, tam prognozowana suma opadów miejscami od 10 mm do 15 mm. Miejscami możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 10 - 12 stopni Celsjusza na północy, oraz 15 stopni w centrum, do 17 - 18 stopni na krańcach południowo wschodnich. Wiatr umiarkowany i dość, na wybrzeżu także silny (do 45 km/h), w porywach do 65 km/h, a na zachodzie i północy do 80 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na północy przechodzące w deszcz ze śniegiem miejscami śnieg. Prognozowana suma opadów do 10 mm na północnym wschodzie oraz południu Małopolski, wysoko w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Miejscami burze. Temperatura minimalna od 1 do 5 stopni, na Podkarpaciu cieplej, do 7 stopni Celsjusza. Wiatr dość silny, miejscami silny, od 30 km/h do 45 km/h, na wybrzeżu bardzo silny (50 km/h) w porywach do 90 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 110 km/h, a w Karpatach do 130 km/h. Wysoko w Tatrach powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami deszczu ze śniegiem. Miejscami możliwe burze. Temperatura maksymalna od 6 stopni na północy, około 9 stopni w centrum, do 14 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu silny do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, na południu kraju do 80 km/h, zachodni. W Sudetach porywy wiatru początkowo do 100 km/h, później 80 km/h, a w Karpatach do 120 km/h. Wysoko w Tatrach powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 15 stopni. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, nad ranem rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, głównie w pierwszej połowie nocy. Temperatura minimalna 4 stopnie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, wieczorem słabnący, zachodni.