Prognoza pogody na 7 i 8 kwietnia

Jak informuje IMGW nad Europą dominuje rozległy i głęboki niż, którego ośrodek przemieszcza się znad Morza Północnego nad Bałtyk. W zasięgu wyżów znajdują się jedynie Półwysep Iberyjski oraz krańce wschodnie kontynentu. Polska jest pod wpływem wspomnianego niżu. Od północnego zachodu w głąb kraju, po południu wędrować będzie chłodny front atmosferyczny. Pozostajemy w ciepłym powietrzu polarnym morskim, za frontem nad północny zachód napłynie chłodniejsza masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 982 hPa i będzie spadać.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy również deszczu ze śniegiem, tam prognozowana suma opadów miejscami od 10 mm do 15 mm. Miejscami możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 10 st.C, 12 st.C na północy, oraz 15 st.C w centrum, do 17 st.C, 18 st.C na krańcach południowo wschodnich. Wiatr umiarkowany i dość, na wybrzeżu także silny do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, a na zachodzie i północy do 80 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na północy przechodzące w deszcz ze śniegiem miejscami śnieg. Prognozowana suma opadów do 10 mm na północnym wschodzie oraz południu Małopolski, wysoko w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Miejscami burze. Temperatura minimalna od 1 st.C do 5 st.C, na Podkarpaciu cieplej, do 7 st.C. Wiatr dość silny, miejscami silny, od 30 km/h do 45 km/h, na wybrzeżu bardzo silny 50 km/h, w porywach do 90 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 110 km/h, a w Karpatach do 130 km/h. Wysoko w Tatrach powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami deszczu ze śniegiem. Miejscami możliwe burze. Temperatura maksymalna od 6 st.C na północy, około 9 st.C w centrum, do 14 st.C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu bardzo silny do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, na południu kraju do 80 km/h, zachodni. W Sudetach porywy wiatru początkowo do 100 km/h, później 80 km/h, a w Karpatach do 120 km/h. Wysoko w Tatrach powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna około 15 st.C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h - zwłaszcza wieczorem, południowo-zachodni i południowy. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, nad ranem rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, głównie w pierwszej połowie nocy. Temperatura minimalna 4 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W piątek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, wieczorem słabnący, zachodni.