Prognoza pogody na 7 i 8 kwietnia

Jak informuje IMGW, Wyspy Brytyjskie, Półwysep Skandynawski i północno-zachodnią Rosję obejmuje swym zasięgiem wyż. Nad Europą zachodnią i środkową pozostaje słabogradientowy obszar podwyższonego ciśnienia. Polska jest w zasięgu płytkiego niżu z układem frontów atmosferycznych, który znad Ukrainy przemieszcza się nad Małopolskę. Chłodne powietrze pochodzenia arktycznego stopniowo wypierane jest przez cieplejszą masę powietrza napływającą ze wschodu.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie rosło.

W piątek zachmurzenie duże i całkowite, po południu miejscami na południowym wschodzie większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, na południu i początkowo na zachodzie także deszczu ze śniegiem, w rejonach górskich i podgórskich śniegu. Lokalnie w rejonie górskim i podgórskim Karpat przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 4 st. C do 8 st. C, cieplej na północnym wschodzie od 10 st. C do 13 st. C. W rejonach górskich i podgórskich od 0 st. C do 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, tylko na wschodzie z kierunków wschodnich.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże, na wschodzie i w centrum miejscami większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu, na południu również deszczu ze śniegiem, a w obszarach podgórskich i górskich opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 2 st. C do 7 st. C, w centrum i na wschodzie lokalnie spadek do około 0 st. C. W rejonach górskich i podgórskich chłodniej od -3 st. C do 1 st. C. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich, tylko początkowo na zachodzie z kierunków północnych.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, w rejonach górskich i podgórskich również deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 6 st. C do 11 st. C, w rejonach podgórskich i górskich miejscami chłodniej od 3 st. C do 5 st. C. Wiatr słaby, miejscami na wybrzeżu umiarkowany, z kierunków wschodnich.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże, po południu możliwe większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, pod wieczór zanikające. Temperatura maksymalna około 11 st. C. Wiatr na ogół słaby, północno-wschodni skręcający na wschodni i południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. W sobotę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna 11 st. C. Wiatr przeważnie słaby, wschodni i północno-wschodni.