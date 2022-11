Prognoza pogody na 7 i 8 listopada

Jak podaje IMGW Europa południowa oraz częściowo wschodnia jest w zasięgu wyżów. Nad pozostałym obszarem kontynentu dominują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska znajduje się na skraju rozległego układu niżowego z rejonu Wielkiej Brytanii, stopniowo z zachodu na wschód Polski przemieszcza się strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Z zachodu napływa nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i nieznacznie wzrośnie.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 7 st.C na północnym wschodzie do 13 st.C na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni. W Tatrach i Beskidach porywy wiatru do60 km/h.

W nocy pogodnie, jedynie w północnej połowie kraju okresami zachmurzenie duże. Na krańcach północnych miejscami słabe opady deszczu. Lokalnie w dolinach górskich mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 2 st.C na południu, około 5 st.C w centrum, do 10 st.C nad morzem; w obszarach podgórskich od 0 st.C do 5 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni.

We wtorek pogodnie, jedynie na północy miejscami zachmurzenie duże ze słabymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C na północnym wschodzie do 15 st.C na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 11 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 6 st.C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. We wtorek w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 13 st.C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.