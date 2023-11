Prognoza pogody na 7 i 8 listopada

Jak informuje IMGW, południowa Europa jest w zasięgu wyżów. Nad resztą kontynentu dominuje rozległy układ niżowy z licznymi ośrodkami nad północną Europą. Polska jest pod wpływem tego niżu w powietrzu polarnym morskim.

Jak informuje IMGW, południowa Europa jest w zasięgu wyżów. Nad resztą kontynentu dominuje rozległy układ niżowy z licznymi ośrodkami nad północną Europą. Polska jest pod wpływem tego niżu w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i powoli będzie rosnąć.

We wtorek w kraju zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże i okresami opady słabego deszczu. Temperatura maksymalna od 8 st. C w rejonach podgórskich Karpat, około 11 st. C w centrum i na wybrzeżu, do 13 st. C na Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni. Nad morzem porywy do 55 km/h, w Karpatach do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami słabe opady deszczu, w Karpatach deszczu ze śniegiem i śniegu. W rejonach podgórskich Karpat miejscami mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 1 st. C w rejonach podgórskich Karpat, około 6 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 8 st. C na Helu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i Przedgórzu Sudeckim porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy do 60 km/h.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu. W Karpatach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 8 st. C na Pomorzu, Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 11 st. C na zachodzie i południu; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 4 st. C. Wiatr umiarkowany, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W górach porywy do 60 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Niewykluczone słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W środę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, zachodni.