Prognoza pogody na 7 i 8 lutego

Jak informuje IMGW, od Grenlandii, przez Skandynawię i Wyspy Brytyjskie, po wschodnie obszary Morza Śródziemnego sięgać będzie niż z układami frontów atmosferycznych. Południowo-zachodnia Europa oraz jej krańce północno-wschodnie pozostawać będą w zasięgu wyżów. Polska będzie pomiędzy niżem znad Morza Bałtyckiego a wyżem znad Atlantyku. Będziemy w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 988 hPa i będzie wzrastać.

W poniedziałek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a na południu miejscami śniegu. Miejscami możliwe są burze, w trakcie których padać będzie krupa śnieżna. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm w Sudetach i o około 10 cm w Karpatach. Temperatura maksymalna od 0 st. na Podhalu i 2 st. na wschodzie do 5 st., 7 st. na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, jedynie nad morzem do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, w Karpatach do 100 km/h. Na Pogórzu Karpackim oraz w Karpatach wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami, głównie w południowej połowie kraju, opady deszczu ze śniegiem, lokalnie też śniegu. Na Pogórzu Karpackim oraz w Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Uwaga, na południu lokalnie nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie. Temperatura minimalna od -5 st. na Podhalu i -2 st. na wschodzie, około 1 st. w centrum do 2 st. na zachodzie i 3 st. nad morzem. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, nad morzem też dość silny, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h, w Karpatach lokalnie zamiecie i zawieje śnieżne.

We wtorek zachmurzenie całkowite lub duże, większe przejaśnienia na północy kraju. Miejscami opady deszczu, na wschodzie i południu również deszczu ze śniegiem, jedynie na Pogórzu Karpackim i w Karpatach śniegu. Temperatura maksymalna od 1 st. na Podhalu i 2 st. na wschodzie, około 4 st. w centrum do 7 st., 8 st. na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, w porywach do 65 km/h, nad morzem do 75 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, w Karpatach do 100 km/h. W Karpatach możliwe zamiecie i zawieje śnieżne.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, okresami możliwe także opady krupy śnieżnej oraz krótkotrwałe burze. Temperatura maksymalna około 4 st. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura minimalna około 1 st. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni.

We wtorek w stolicy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem lub śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna około 4 st. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i zachodni, skręcający na południowo-zachodni.