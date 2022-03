Prognoza pogody na 7 i 8 marca

Jak informuje IMGW Europa wschodnia oraz krańce zachodnie są pod wpływem układów niskiego ciśnienia. Pozostałe obszary kontynentu znajdują się pod wpływem rozległego wyżu znad Krajów Beneluksu. Polska jest w zasięgu tego wyżu. Pozostajemy w przetransformowanym powietrzu pochodzenia arktycznego. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1005 hPa i będzie rosło.

W poniedziałek na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 5 cm w Karpatach. Temperatura maksymalna od 1 st.C do 6 st.C; w rejonach podgórskich Karpat około -2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, północny i północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h; w górach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy na północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu i północnym wschodzie opady śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm do 8 cm w Karpatach. Temperatura minimalna od -5 st.C do 0 st.C; cieplej miejscami na wybrzeżu około 0 st.C oraz chłodniej w rejonach podgórskich około -7 st.C. Wiatr słaby, na północy kraju i w górach umiarkowany, północny i północno-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 55 km/h i tam lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz na południu i wschodzie słabymi opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2 st.C do 7 st.C, tylko w rejonach podgórskich Karpat około 0 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h i tam lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna około 3 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna około -1 st.C. Wiatr słaby, północny.

We wtorek zachmurzenie na ogół duże. Temperatura maksymalna około 3 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni.