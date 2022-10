Prognoza pogody na 7 i 8 października

Jak informuje IMGW Północ Europy jest w zasięgu niżu z głównym ośrodkiem w rejonie Morza Barentsa oraz związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Pozostały obszar kontynentu pozostaje pod wpływem rozległego wyżu. Polska znajduje się pod wpływem wyżu, którego centrum znad południowej Polski przemieszcza się nad Ukrainę. Z południowego zachodu napływa ciepła polarna morska masa powietrza.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak informuje IMGW Północ Europy jest w zasięgu niżu z głównym ośrodkiem w rejonie Morza Barentsa oraz związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Pozostały obszar kontynentu pozostaje pod wpływem rozległego wyżu. Polska znajduje się pod wpływem wyżu, którego centrum znad południowej Polski przemieszcza się nad Ukrainę. Z południowego zachodu napływa ciepła polarna morska masa powietrza.

Ciśnienie początkowo będzie rosło, po południu zacznie spadać. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie spadać.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 15 st.C nad morzem, około 19 st.C na przeważającym obszarze do 21 st.C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych.

W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane, miejscami na południu i nad morzem małe. Lokalnie na południu mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 7 st.C na Podlasiu, Kielecczyźnie i w Małopolsce do 12 st.C na Półwyspie Helskim oraz na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i na Śląsku; chłodniej na Podhalu około 5 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach w porywach do 60 km/h, południowy skręcający od zachodu na południowo-zachodni.

W sobotę na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 st.C nad morzem, około 18 st.C na przeważającym obszarze do 21 st.C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni. W górach porywy do 90 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie na ogół małe. Temperatura maksymalna 18 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 9 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W sobotę zachmurzenie początkowo małe, stopniowo wzrastające do dużego aż do wystąpienia słabych, przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 18 st.C. Wiatr początkowo słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, południowy skręcający na zachodni.