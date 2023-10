Prognoza pogody na 7 i 8 października

Jak informuje IMGW, Europa Zachodnia i Południowa jest w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże. Polska znajduje się na skraju głębokiego niżu z ośrodkiem z rejonie Zatoki Fińskiej. Z północy na południe kraju przemieszcza się chłodny front atmosferyczny, za którym zaczyna napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, wypierając cieplejszą masę powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa i będzie rosnąć.

W sobotę zachmurzenie duże, na północy większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 st. C, 16 st. C na północy, około 18 st. C w centrum i w rejonach podgórskich, do 21 st. C na południu. Wiatr umiarkowany, w porywach do 65 km/h, w centrum, na północy i wschodzie kraju także dość silny, w porywach do 80 km/h, nad morzem silny i bardzo silny, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z kierunków zachodnich. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 110 km/h, w Karpatach do 90 km/h.

W nocy zachmurzenie duże, na północy z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Wystąpią opady deszczu, w drugiej połowie nocy na północnym zachodzie zanikające. W szczytowych partiach Tatr i Sudetów opady deszczu przechodzące nad ranem w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od 3 st. C, 6 st. C na północy, około 7 st. C w centrum i w rejonach podgórskich do 8 st. C, 10 st. C na południu i wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i wschodzie w porywach do 60 km/h, nad morzem oraz lokalnie w rejonie podgórskim Sudetów miejscami dość silny, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni i zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 120 km/h, w Karpatach do 100 km/h.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu oraz północnym wschodzie kraju umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie przelotne opady deszczu lub krupy śnieżnej; na południu opady deszczu, w drugiej połowie dnia zanikające. W szczytowych partiach gór opady śniegu; wysoko w Tatrach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od 8 st. C, 10 st. C na wschodzie i w rejonach podgórskich do 11 st. C, 13 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr umiarkowany i porywisty, na wschodzie także dość silny, w porywach do 65 km/h, w rejonie Zatoki Gdańskiej miejscami dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, północno-zachodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 70 km/h.

W Warszawie w sobotę zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr dość silny, w porywach do 80 km/h, pod wieczór słabnący do umiarkowanego, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, w drugiej połowie nocy zanikające. Temperatura minimalna 6 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni.

W niedzielę zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni.