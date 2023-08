Prognoza pogody na 7 i 8 sierpnia

Jak informuje IMGW, nad Europą Zachodnią dominuje słaby klin wyżowy. Silny wyż obejmuje północno-wschodnią Rosję. Od Skandynawii przez Polskę po Morze Czarne, Bałkany i Półwysep Apeniński rozciąga się strefa niżów. Polska jest w zasięgu aktywnego niżu znad Bałtyku. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie.

Jak informuje IMGW, nad Europą Zachodnią dominuje słaby klin wyżowy. Silny wyż obejmuje północno-wschodnią Rosję. Od Skandynawii przez Polskę po Morze Czarne, Bałkany i Półwysep Apeniński rozciąga się strefa niżów. Polska jest w zasięgu aktywnego niżu znad Bałtyku. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 985 hPa i będzie rosło.

W poniedziałek w Polsce zachmurzenie całkowite lub duże, większe przejaśnienia miejscami na południu i wschodzie. Opady deszczu, a na południu i Pomorzu miejscami też burze. Prognozowana suma opadów do 10 mm - 15 mm, tylko w burzach w Karpatach do 25 mm. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 15 st. C, 16 st. C na zachodzie i nad morzem, około 18 st. C w centrum do 20 st. C miejscami na południu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, na Pomorzu w porywach do 75 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem wiatr będzie silny i bardzo silny, od 45 km/h do 65 km/h, w porywach do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h, na szczytach Tatr do 65 km/h, wysoko w Sudetach do 95 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym wschodzie miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, a na północy i początkowo południowym wschodzie możliwe też burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 10 mm, a na północy miejscami do 15 mm, tylko nad samym morzem do 25 mm. Wysoko w Tatrach okresami deszcz ze śniegiem i śnieg, przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Temperatura minimalna od 10 st. C do 12 st. C, tylko w kotlinach górskich około 9 st. C, a nad morzem około 14 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, w porywach do 65 km/h, na Pomorzu miejscami do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem wiatr będzie silny i bardzo silny, od 45 km/h do 65 km/h, w porywach do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h. W czasie burz oraz w Tatrach porywy wiatru do 65 km/h, wysoko w Sudetach do 100 km/h.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie, Pomorzu oraz południowym wschodzie możliwe też burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 10 mm - 15 mm. Wysoko w Tatrach okresami deszcz ze śniegiem lub śnieg. Temperatura maksymalna od 18 st. C do 20 st. C, tylko na Podhalu około 15 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, na Pomorzu do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem wiatr będzie silny i bardzo silny, od 45 km/h do 65 km/h, w porywach do 110 km/h, powoli słabnący. W czasie burz oraz w Tatrach porywy wiatru do 65 km/h, wysoko w Sudetach do 90 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie przeważnie całkowite, przejaśnienia możliwe późniejszym popołudniem. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 12 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 19 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, pod wieczór słabnący, zachodni i południowo-zachodni.