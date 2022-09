Prognoza pogody na 7 i 8 września

Jak informuje IMGW, Europa Zachodnia, Centralna i częściowo Wschodnia będzie w zasięgu niżów z ośrodkami nad Irlandią i północną Rosją, pozostałą częścią kontynentu obejmie wyż rozciągający się od Morza Norweskiego po Morze Czarne. Na wschodzie Polski pogodę nadal kształtować będzie rozległy wyż z centrami nad Morzem Norweskim i Ukrainą. Pozostała część kraju dostanie się w zasięg zatoki związanej niżem znad Irlandii. Na wschodzie nadal zalegać będzie chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego, nad pozostałą część Polski z południowego zachodu zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie. Prognozuje się dalszy spadek ciśnienia.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

W środę w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i południu, okresami wzrastające do dużego i tam miejscami przelotny deszcz. Na zachodzie, w Beskidach oraz Tatrach możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 15 mm. Temperatura maksymalna od 17-18 st. C na północnym wschodzie i Podhalu, około 22 st. C w centrum, do około 25 st. C na południowym zachodzie i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz w porywach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, gdzieniegdzie wzrastające do dużego. Na zachodzie kraju miejscami opady deszczu i możliwe zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm, na południowym zachodzie kraju. W kotlinach sudeckich możliwa mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 3-4 st. C na północnym wschodzie, około 11 st. C w centrum, do 14 do 15 st. C na południowym zachodzie kraju i Helu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i zachodzie, okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie i południu kraju przelotne opady deszczu. Od południowej części lubuskiego przez Dolny Śląsk, Opolskie oraz Śląsk, po południową Małopolskę, miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 25 mm, lokalnie 30 mm. Temperatura maksymalna od 18 st. C na Suwalszczyźnie, około 23 st. C w centrum, do 26 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, na Pomorzu okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni, wieczorem na południowym zachodzie skręcający na zachodni. W czasie burz w porywach do 80 km/h.

W środę w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane stopniowo wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

