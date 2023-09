Prognoza pogody na 7 i 8 września

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą nadal dominować będzie rozległy wyż z centrum nad Litwą, jedynie krańce wschodnie, zachodnie i częściowo rejon basenu Morza Śródziemnego będą pod wpływem układów niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Pogodę w Polsce kształtować będzie wspomniany wyż. Napływać będzie bardzo ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i powoli będzie rosnąć.

W czwartek zachmurzenie małe, w północno-wschodniej części kraju okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23 do 27 st. C, chłodniej jedynie w rejonach podkarpackich od 20 do 24 st. C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.

W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. W zachodniej połowie kraju miejscami mgły ograniczające widzialność do 400 m, na Pomorzu oraz na Przedgórzu Sudeckim do 200 m. Temperatura minimalna około 5 st. C w rejonach podkarpackich, 8-9 st. C na terenach podgórskich i na Podlasiu, od 10 do 14 st. C na przeważającym obszarze oraz 15-16 st. C lokalnie nad morzem. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr słaby, przejściowo umiarkowany, wschodni.

W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna 13 st. C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie na ogół małe. Temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr słaby, przejściowo umiarkowany, południowo-wschodni.

