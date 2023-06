Prognoza pogody na 8 i 9 czerwca

Jak informuje IMGW, południowa połowa Europy znajduje się pod wpływem niżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują wyże. Polska jest w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia, a jedynie południowe województwa znajdują się pod wpływem płytkiego niżu znad Węgier. Nad Polską utrzymuje się ciepłe powietrze polarne morskie.

Jak informuje IMGW, południowa połowa Europy znajduje się pod wpływem niżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują wyże. Polska jest w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia, a jedynie południowe województwa znajdują się pod wpływem płytkiego niżu znad Węgier. Nad Polską utrzymuje się ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie powoli spadać.

W czwartek w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. W południowej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na południu i południowym wschodzie oraz na krańcach południowo-zachodnich burze, możliwy drobny grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz 15 mm do 20 mm, na południowym wschodzie do 35 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. C na południowym wschodzie do 28 st. C w centrum kraju i około 30 st. C na zachodzie; w dolinach karpackich od 16 st. C do 19 st. C. Wiatr na ogół słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy z czwartku na piątek na południu i południowym wschodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 mm. W pozostałej części kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Gdzieniegdzie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 11 st. C do 15 st. C, w dolinach karpackich około 10 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni, miejscami zmienny. W czasie burz wiatr porywisty.

W piątek w dzień nad morzem bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na północy i zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże z przelotnymi opadami deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południu. Na południu oraz na wschodzie burze, możliwy drobny grad. W czasie burz prognozowana wysokość opadów do 15-20 mm, na południu Polski 35 mm. Temperatura maksymalna od 21 st. C na południowym wschodzie do 26 st. C w centrum kraju i 30 st. C na zachodzie; w dolinach karpackich i nad morzem chłodniej, od 16 st. C do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich. W nocy z czwartku na piątek pogodnie. Temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.