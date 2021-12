Prognoza pogody na 8 i 9 grudnia

Jak informuje IMGW niemal cały kontynent obejmują niże z ośrodkami nad Wielką Brytanią i w rejonie Morza Czarnego, jedynie częściowo północna i północno-wschodnia Europa jest w zasięgu wyżów znad Skandynawii i Rosji. Polska znajduje się w zasięgu klina wyżu znad Skandynawii, tylko krańce zachodnie są na skraju niżu znad Wysp Brytyjskich. Z południowego wschodu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie wolno spadać.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie miejscami duże, głównie na południowym wschodzie. Miejscami w centrum i na południowym wschodzie słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -8 st.C na północnym wschodzie, około -3 st.C w centrum, do 0 st.C na południowym zachodzie, południu oraz zachodnim wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. W Sudetach wiatr w porywach do 65 km/h, może powodować zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami na zachodzie, południowym zachodzie oraz krańcach wschodnich słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -12 st.C na północnym wschodzie, około -5 st.C w centrum, do -3 st.C na miejscami na zachodzie, południu i wybrzeżu. Wiatr przeważnie umiarkowany, na wybrzeżu chwilami dość silny, miejscami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Na wschodnim wybrzeżu porywy wiatru do 60 km/h, a wysoko w górach do 70 km/h. W Sudetach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu do centrum opadami śniegu. Na południowym zachodzie prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 do 7 cm, tam też przejściowo opady deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego, powodującego gołoledź. Słabe opady śniegu możliwe również na krańcach wschodnich. Temperatura maksymalna od -5 st.C, -4 st.C na północnym wschodzie do 1 st.C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, miejscami porywisty, wschodni i południowo-wschodni, na zachodzie skręcający na południowy. Na wschodnim wybrzeżu porywy wiatru do 60 km/h, a wysoko w górach do 70 km/h i tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami niewielka możliwość słabych opadów śniegu. Temperatura maksymalna około -4 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

W nocy zachmurzenie duże. Temperatura minimalna około -6 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna około -1 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni.