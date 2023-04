Prognoza pogody na 8 i 9 kwietnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Północna i Wschodnia będzie w zasięgu wyżów z centrami nad Norwegią i północno-zachodnią Rosją. Pozostały obszar kontynentu znajdzie się pod wpływem niżów znad południa Europy wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska będzie w strefie pofalowanego frontu, związanego z wypełniającym się niżem znad Rumunii. Północ kraju obejmie cieplejsze powietrze polarne morskie, a południe pozostanie w starym powietrzu pochodzenia arktycznego. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hPa i pozostanie bez zmian.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Miejscami słabe opady deszczu, w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 8 do 13 st. C, w rejonach podgórskich i górskich miejscami chłodniej od 3 do 6 st. C, najcieplej na północnym wschodzie do 14 st. C. Wiatr słaby, miejscami na wybrzeżu umiarkowany, z kierunków wschodnich.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 2 do 7 st. C, chłodniej miejscami na południu około 1 st. C. Lokalnie w rejonach podgórskich około -2 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe burze. Podczas burz prognozowana suma opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 9 do 14 st. C, nad morzem około 8 st. C, w rejonach podgórskich lokalnie 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. W czasie burz wiatr porywisty.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrastające do dużego i wtedy możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr słaby, wschodni, po południu skręcający na północny.

W nocy zachmurzenie duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 7 st. C. Wiatr słaby, północny.

W niedziele w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, a po południu również burze, w trakcie których niewykluczony drobny grad. Temperatura maksymalna 13 st. C. Wiatr słaby, w trakcie burz porywisty, północno-wschodni.