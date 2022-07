Prognoza pogody na 8 i 9 lipca

IMGW informuje, że Skandynawia oraz Bałkany będą pod wpływem niżów. Pozostałe obszary kontynentu będą pod wpływem klina związanego z wyżem znad Atlantyku. Polska będzie w zasięgu zatoki związanej z układem niżowym nad północną Skandynawią i Morzem Północnym. Z zachodu na wschód będzie wędrował front okluzji. Będzie napływało chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa.

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Miejscami burze, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 25 mm. Temperatura maksymalna od 20st. C do 23 st. C, chłodniej nad morzem i w dolinach górskich, od 17 st. C do 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni i północno-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Poza tym zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu. Na wschodzie i południowym wschodzie możliwe zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 11 st. C do 15 st. C, w rejonach podgórskich od 7 st. C do 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h.

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z przelotnym deszczem. Lokalnie na wschodzie kraju i pod koniec dnia na krańcach zachodnich możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 20 st. C na północy do 23 st. C na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem i w dolinach górskich, od 17 st. C do 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W Warszawie w piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Prognozowana suma opadów podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 11 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr umiarkowany, zachodni.